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Hocalı'ya yerleşmek üzere 20 aile geri döndü

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Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlerin katliam yaptığı, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Hocalı'ya yerleşmek üzere 20 aile geri döndü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 'büyük dönüş' adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor.

1. Karabağ Savaşı'nda Ermeni güçlerin katliam yaptığı, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Hocalı'ya yerleşmek üzere 20 aile geri döndü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor. Proje kapsamında ilk etapta 20 aile Hocalı'ya yerleştirildi.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Hocalı'da devlet tarafından inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katılarak, şehre taşınan ilk sakinlerle görüştü.

Hocalı sakinlerini ata yurtlarına döndükleri için kutlayan Aliyev, dönüşün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünde yapılmasının da sembolik anlam taşıdığını belirtti.

Aliyev, Hocalı sakinlerini Bağımsızlık Günü nedeniyle de kutlayarak, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı sayesinde buradayız. Onlar düşmana öyle ezici bir darbe indirdi ki, Ermenistan'ın hiçbir zaman Azerbaycan'a karşı herhangi bir askeri provokasyona kalkışmayacağına eminim. Fakat Ermenistan'daki intikamcı eğilimleri ve bize karşı yeniden toprak iddialarında bulunulma girişimlerini takip ediyoruz. Bu yüzden her an hazır olmamız gerekiyor. Elbette öncelikle ordumuzu güçlendirmemiz gerekiyor, bunu da yapıyoruz. Azerbaycan halkı, bu gibi feci olayların bir daha halkımızın başına gelmeyeceğinden emin olsun."

Dairelerin anahtarlarını sakinlerine teslim eden Aliyev ve eşi, bazı evleri ziyaret etti.

Hocalı, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerce işgal edilmiş, o gün 613 Azerbaycanlı katledilmişti.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonucu Hocalı yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan Karabağ Politika Dünya Güncel Haberler

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