Hocalı'ya Dönüşler Başladı: 634 Aile Dönerek Yeniden Yerleşti

Ermenistan ordusunun 1992'de işgal ederek büyük katliam gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine ailelerin dönüşü devam ediyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermenilerin, 1992'de sadece işgalle yetinmeyip, sivilleri toplu şekilde öldürüp ve esirlere acımasızca işkence yaptığı Hocalı Katliamı sonrası, birçok aile Azerbaycan'ın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

İşgalin ardından Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi'yle 5 yıl önce kurtarılan Hocalı'dan göçenler, ata yurtlarına dönüyor.

Bugüne kadar 634 aile, göç etmek zorunda kaldıkları farklı kentlerden dönerek Hocalı ve köylerine yerleşti.

Hocalı'da birçok yeni ev ve iş yeri inşa edilirken, şehir meydanı, yollar, okullar, parklar, peyzaj ve altyapı çalışmaları yapıldı.

"Hocalı'da büyük çapta yeniden inşa çalışmaları hayata geçirildi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Uzmanı Şamxal Adıgözelov, AA muhabirine, Hocalı'nın işgal altında kaldığı sürede büyük yıkıntılara maruz kaldığını söyledi.

Hocalı'ya dönüşlerin başladığını ifade eden Adıgözelov, "Şehir tamamıyla yerle bir edilmişti. Azerbaycan ordusunun 2023 yılında hayata geçirdiği anti-terör operasyonlarıyla Hocalı şehri ve civarındaki yerleşim yerleri kurtarıldı. Daha sonra derhal Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in öncülüğünde Hocalı'da büyük çapta yeniden inşa çalışmaları hayata geçirildi." dedi.

İnşaat çalışmaları bittikten sonra yerleşimin sağlandığını anlatan Adıgözelov, "Burada doğan ve ülkemizin farklı bölgelerinde yaşamını sürdüren Hocalı sakinleri artık kendi topraklarına geri döndü. Geçen yıldan başlayarak Hocalı'ya Göç Projesi hayata geçirildi." diye konuştu.

Hocalı'ya geri dönenlere dair de istatistik verileri paylaşan Adıgözelov, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Hocalı şehrine 85 aile, 341 kişinin ikamet etmesi temin edildi. Hocalı'nın köylerinde de geniş anlamda yeniden inşa işlemleri hayata geçirildi. Ballıca köyüne 228 aile ve 1016 kişi, Hanyurdu köyüne 87 aile 306 kişi, Tezebine köyüne 113 aile 501 kişi, Şuşakent köyüne 42 aile 175 kişi, Seyitbeyli köyüne 27 aile 92 kişi, Taşbulak kentine 21 aile 91 kişi, Badara köyüne ise 31 aile 117 kişi göç etmiştir. Bunun dışında Hocalı'nın 11 yerleşim merkezinde de inşa işleri sürüyor."