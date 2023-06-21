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Hocalar'da jandarma ve polisten ortak denetim

Hocalar'da jandarma ve polisten ortak denetim

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Hocalar ilçesinde jandarma ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.

Hocalar ilçesinde jandarma ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.

Ekipler, Sandıklı- Uşak Çevre yolunda yapılan denetimlerde 98 araç ve 157 kişi sorgulandı.

Denetimlerde sürücüler trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Hocalar Kaymakamı Hakan Kara, güvenlik güçlerinin vatandaşın güvenliği için titiz çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Jandarma Tragger Uşak Güncel Haberler

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