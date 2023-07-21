Hoca Ahmet Yavuzer Camii İmamı Çocuklara İkramlarda Bulunuyor

Hoca Ahmet Yavuzer Camii imamı Soner Şahin, cami içerisinde kurduğu market dolaptan Kur'an-ı Kerim kursuna gelen çocuklara ikramlarda bulunuyor.

Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesindeki camide imamlık yapan ve miniklerin gönlünü kazanan Soner Şahin, açılan kursta çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi veriyor. Çocuklara cami sevgisi aşılamak ve geldiklerinde mutlu olmalarını sağlamak isteyen Şahin, açtığı mini marketle çocuklara ikramlarda bulunuyor. Miniklere ekmek arası köfte ve dondurma ikramında da bulunan Şahin, bu uygulamanın diğer camilere örnek teşkil etmesini istiyor.

"Çocuk sayısı günden güne artıyor"

Camiye ikram marketini açtığından beri çocukların çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, bunun etkisini yaz Kur'an kursuna da yansıdığını ifade etti. Soner Şahin, çocukların ders başlamadan bir saat önce camiye geldiklerini dile getirdi. Amacının yılda bir defa olan Kur'an kursunda miniklere camiyi sevdirmek olduğunu belirten Şahin, "Camimizde gerçekleşen kurslarımızda, çocuklara camiyi sevdirmek için günlük ikramalar veriyoruz. Çocuk sayısı günden güne artıyor. Şuan ortalama 120 çocuk severek geliyor, mutlu oluyorlar. Camimizde ikram marketimiz var. Çocukları sevindirmek için böyle bir şey düşündük. Marketin yanında ekmek arası köfte ve daha sonra da dondurma ikramımız da oluyor. Yeter ki onlar camiye gelsinler. Bu uygulamanın örnek olmasını istiyorum. Biz burada onlara hoca gibi değil de, bir ağabey gibi, bir kardeş gibi, arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz onlara sert davransak böyle camide oynayabilirler mi? Camide çocuk cıvıltılarını duymak çok hoş bir şey" dedi. - ESKİŞEHİR