- Hobisiyle kanseri yendi

Hastalığını unutmak için başladı, kısa sürede usta oldu

EDİRNE - Edirne'de yıllar önce kolon kanserine yakalanan 82 yaşındaki Veysel Balcı, hastalığını unutmak ve oyalanmak için başladığı maket cami ve ev yapım işinde kısa sürede usta oldu.

Edirne'de yaşayan Veysel Balcı, 8 yıl önce hastalığını unutmak, moral bulmak amacıyla hobi olarak başladığı maket cami ve ev yapım işini, yürüme ve görme rahatsızlığı olmasına rağmen büyük bir azim ve aşkla sürdürüyor.

Evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede cami maketleri yaparak zaman geçiren Balcı, kesme, şekil verme, yapıştırma ve boyama işlemlerinin ardından bir eseri yaklaşık 20 günde hazır hale getiriyor.

Balcı'nın emeklilik hayatında yapmaya başladığı maketler, ona hem moral kaynağı oldu hem de bu moral ve motivasyon sayesinde yakalandığı hastalığı atlatma imkanı buldu.

Veysel Balcı'nın en büyük moral kaynağından birisi de ortaya çıkardığı eserlerin beğenilmesi ve ilgi görmesi oldu. Bu güne kadar 60 cami maketi yapan Balcı, bunun yanı sıra çok sayıda maket ev yaparak torunlarına ve akrabalarına hediye etti.

"Eserlerimin beğenilmesi beni daha da mutlu ediyor"

Ortaya çıkardığı eserlerin beğenilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen 82 yaşındaki Veysel Balcı, "Cami maketlerinin yanında maket ev de yapıyorum. Onları torunlarıma hediye ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları sevindirmek beni daha da mutlu ediyor. Maddi bir beklentim hiç olmadı. Hediye ediyorum. Onların gülücükleri bana yetiyor" ifadelerine yer verdi.