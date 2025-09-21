Hobisini Mesleğe Dönüştüren Girişimci: Kahraman Gündüz'ün Süs Balığı Başarısı

Adana'da hobisini mesleğe dönüştüren Kahraman Gündüz, 50 dönüm alanda kurduğu 70 havuzda yıllık 2 milyon süs balığı yetiştiriyor.

Kahraman Gündüz, gençlik yıllarında akvaryumda balık beslemeye merak sardı.

Zamanla hobisi tutkuya dönüşen ve akvaryum sayısını artıran Gündüz, 1995'te askerden döndükten sonra iş yeri açmaya karar verdi.

Açtığı iş yerinde hem kendi beslediği hem de dışarıdan aldığı süs balıklarının satışını yapan Gündüz, bu işin üretim kısmına da geçme kararı aldı.

Gündüz, araştırmaları sonucunda bu işi daha iyi yapabileceği düşüncesiyle 1998'de Suriye'nin Hama kentine gitti.

Burada balık yetiştiriciliği için uygun araziye havuz kuran Gündüz, yetiştirdiği süs balıklarını Türkiye'ye ithal etti.

Kahraman Gündüz, Suriye'deki iç savaş öncesindeki olaylar nedeniyle tesisini kapatarak 2007'de döndüğü Türkiye'de işini sürdürdü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 50 dönüm arazi satın alan Gündüz, 70 havuz kurarak üretime başladı.

Gündüz, havuzlarda büyük çoğunluğu Japon balığı olmak üzere lepistes, moli, vatoz gibi türlerde yılda 2 milyon süs balığı yetiştirerek çok sayıda kente gönderiyor.

"Hedefimiz kapasiteyi 10 milyona ulaştırmak"

Kahraman Gündüz, AA muhabirine, Türkiye'de süs balığına büyük bir talep olduğunu söyledi.

Türkiye'de süs balığı yetiştiriciliğinde tesisin az olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sektörü kimse bilmiyor. Japon balığı çok istenen bir tür. Yurt dışından da çok talep var ama biz daha iç piyasaya yetişemiyoruz. Türkiye'deki tüm Japon balığı üretim kapasitesi şu anda 5-6 milyonu geçmiyor. Bunun 2 milyonunu biz üretiyoruz. Ülkede üretilen Japon balıklarının yaklaşık yüzde 40'ı sadece bizim tesisten elde ediliyor."

Gündüz, tesisinde balıkların beslenmesinde kullanılan yemleri de kendisinin ürettiğini ifade etti.

Hobiyle başladığı sektörde 30 yılı geride bıraktığını anlatan Gündüz, "Şu anda Türkiye'nin her tarafına Japon balığı yolluyoruz. Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin her köşesine nereye ihtiyaç varsa buradan yollayabiliyoruz. Akvaryum balığı üretiminde hedefimiz kapasiteyi 10 milyona ulaştırmak." diye konuştu.

Gündüz, sektöre girmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu ve deneyimlerini paylaşabileceğini kaydetti.