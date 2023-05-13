Hobi olarak başladığı mesleğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da 41 yaşındaki deri ustası, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini senelerdir sürdürüyor. Her gün dükkanını ilk günkü meslek aşkıyla açan deri ustası, mesleği devredecek çırak bulamıyor.

Kastamonu'da yaşayan 41 yaşındaki Fahrettin Karaköse, hobi olarak derilerden ürünler yapmaya başladı. Bir süre sonra deri ustalığını mesleği haline getiren Karaköse, kendi iş yerini açtı. Her gün dükkanının kapısını ilk günkü meslek aşkıyla açan Karaköse, ham deriden cüzdan, bıçak kılıfı, silah kılıfı, çanta gibi aksesuarlar yapıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Karaköse, yetiştirecek çırak bulamadığını ifade etti.

"Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz"

Daha iyi ustalar yetiştirmek istediğini ifade eden Karaköse, "Dericilik bende bir hobiydi. İnsanlık da ilk deriyle başladı, ben de bu işe yöneldim. Çünkü müthiş bir iş. Deriye dokunmak, özellikle el işçiliği çok güzel bir şey. Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanların geçim sıkıntısı olduğundan, çocuğunu bir işe verdiklerinde bir şeyler getirmelerini bekliyorlar. Yani bizim de öyle pek bir imkanlarımız yok. Malum girdiler çok pahalı. Kullandığım ham maddeleri bulmakta da zorluk çekiyorum, İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerden temin ediyoruz. El işi isteyen ürünlerin fiyatları da pahalı oluyor. Cüzdan, bıçak kılıfı, silah kılıfı, çantalar yapıyorum, bunların işlemesi boyaması tüm işlemi bana ait. Benim en büyük isteğim, bu işi daha iyi bir yere getirip, daha iyi öğrenciler, ustalar yetiştirmek" dedi.