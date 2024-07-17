Hobi bahçesinde uyuyan bebek yanına düşen mermiyle tehlike atlattı

Olay, 13 Haziran'da ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarının hobi bahçesinde E.A.'nın doğum gününü kutlayan çift, bebek uyuduktan bir süre sonra duydukları ses üzerine çatıyı kontrol etti. Çift, E.A.'nın uyuduğu verandanın tavanında delik ve bebeğin bir karış kadar yanında mermi çekirdeği olduğunu fark etti. Bebeğin yüzünde de ahşap döküntüsü olduğunu gören baba M.A. ve eşi, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi inceleme yaptı, tutanak tuttu.

Bu sırada sosyal medyada aynı mahalledeki konakta yapılan kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin tabanca ile havaya ateş ederken çekilen videosu paylaşıldı. E.A. bebeğin uyurken yanına düşen merminin C.Y.'nin silahından çıktığı iddia edildi. M.A. ve eşi olayla ilgili şikayette bulunurken, söz konusu videoyu da polise teslim etti. E.A. bebeğin annesi polise verdiği ifadede, eve polis çağırdıklarında muhtar C.Y.'nin de geldiğini, ancak polise ateş edenin kim olduğunu bilmediğini söylediğini belirtti.

E.A. bebeğin annesi sosyal medyada olaya tepki göstererek, "Uzaktaki bir düğünden yoğun silah atılması sonucu uyuyan bebeğimin yanına yorgun mermi düştü. Çocuğumun doğum gününü kutlamaya gittiğim yerden cenazesini alabilirdim. Can kaybı yaşayabilirdik. Korkunç bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtar C.Y.'nin ifadesi alındı. Soruşturma sürdürülüyor.