Üye Girişi
Haberler

Hobi bahçesinde uyuyan bebek yanına düşen mermiyle tehlike atlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir hobi bahçesinde uyuyan 1 yaşındaki bebek, çatıyı delip geçen yorgun mermiyle karşı karşıya kaldı. Mermi, mahalle konağındaki kına eğlencesinde havaya ateşlenen silahtan çıktığı iddia edildi. Aile olayı şikayet etti.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde hobi bahçesindeki evin verandasında yatakta uyuyan 1 yaşındaki E.A. bebeğin yanına, çatıyı delip geçen yorgun mermi düştü. Merminin, aynı saatlerde mahalle konağındaki kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin havaya ateşlediği silahtan çıktığı iddia edilirken, aile şikayette bulundu.

Olay, 13 Haziran'da ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarının hobi bahçesinde E.A.'nın doğum gününü kutlayan çift, bebek uyuduktan bir süre sonra duydukları ses üzerine çatıyı kontrol etti. Çift, E.A.'nın uyuduğu verandanın tavanında delik ve bebeğin bir karış kadar yanında mermi çekirdeği olduğunu fark etti. Bebeğin yüzünde de ahşap döküntüsü olduğunu gören baba M.A. ve eşi, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi inceleme yaptı, tutanak tuttu.

Bu sırada sosyal medyada aynı mahalledeki konakta yapılan kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin tabanca ile havaya ateş ederken çekilen videosu paylaşıldı. E.A. bebeğin uyurken yanına düşen merminin C.Y.'nin silahından çıktığı iddia edildi. M.A. ve eşi olayla ilgili şikayette bulunurken, söz konusu videoyu da polise teslim etti. E.A. bebeğin annesi polise verdiği ifadede, eve polis çağırdıklarında muhtar C.Y.'nin de geldiğini, ancak polise ateş edenin kim olduğunu bilmediğini söylediğini belirtti.

E.A. bebeğin annesi sosyal medyada olaya tepki göstererek, "Uzaktaki bir düğünden yoğun silah atılması sonucu uyuyan bebeğimin yanına yorgun mermi düştü. Çocuğumun doğum gününü kutlamaya gittiğim yerden cenazesini alabilirdim. Can kaybı yaşayabilirdik. Korkunç bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtar C.Y.'nin ifadesi alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramankazan Ankara Bebek Güvenlik Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Bakmadan Geçme

Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi? Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler | Immobile antremanlara başladı mı? #9917 BEŞİKTAŞ- SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir ve kaç yaşında? ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2024 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title