HMKÜ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a fahri doktora ünvanı verdi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince (HMKÜ), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a fahri doktora ünvanı verildi.

HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, Altay'a 6 Şubat 2023'teki depremlerde hem üniversitede hem de kent merkezinde, yardım ve destek ağı kurarak kentin altyapı, üstyapı ve kültürel mirasının korunmasına en üst düzeydeki katkılarından dolayı HMKÜ Senatosunun aldığı karar uyarınca "fahri doktora" belgesini takdim etti.

Altay, cübbesini giydikten sonra yaptığı konuşmada, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremi 6 Şubat sabahı aldığı bir telefonla öğrendiğini ve hemen harekete geçtiklerini kaydeden Altay, o süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'a yaptıkları insani yardımları ve altyapı çalışmalarını anlattı.

Fahri doktora ünvanına layık gördükleri için Rektör Eren ve senato üyelerine teşekkür eden Altay, şöyle devam etti:

"Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konya'yı ve Konyalıları onore ettiniz, tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Burada programın başından beri bir fotoğraf var, o fotoğrafta şahsıma tevdi edildiği için benim fotoğrafım var ama o fotoğrafın arkasında Konya'da yaşayan 2 milyon 300 bin insan var, Konya dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan ve bugün aramızda bulunan Konya'nın güzel insanları var. Onun için ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum, buradan tüm Konyalılara da teşekkür ediyorum."

Deprem sürecinde tüm büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerin imkanlarını seferber ederek adeta çözümün bir parçası olmak için gayret gösterdiğinin altını çizen Altay, fahri doktora ünvanını deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm belediye personelinin adına aldığını da kaydetti.

Hatay ile Konya'nın kardeşliğinin ilelebet süreceğinin altını çizen Altay, Mevlana'nın sözünden örnek vererek "Hatay'ın bize ne zaman ihtiyacı olursa, ne zaman 'gel' derse tüm Konyalılar olarak özümüzle Hatay'da olacağımızın bilinmesini buradan ifade ediyorum." dedi.

Altay, depremlerde zarar gören Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak camiyi 2025'in ortalarında aslına uygun bir şekilde restore edip hem Hatay'a hem Türkiye'ye hem de dünya mirasına yeniden kazandırmış olacaklarını söyledi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, deprem döneminde üniversite olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Aziz milletin cömertliğini ve yardımseverliğini ilk saatlerden itibaren hissettiklerini belirten Eren, "Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın liderliğinde sunulan insani yardım ve lojistik destekler Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli bir katkı olmuştur." dedi.

Eren, Konya halkına da teşekkürlerini iletti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinin ardından kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu"nun yapıldığının altını çizdi.

Deprem sürecinden bu zamana yapılan inşa ve ihya çalışmalarını anlatan Masatlı, bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Masatlı, "seçimle gelmiş Türkiye'nin en gözde ve Konya'nın da medarı iftiharı" olarak tanımladığı Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a verilen fahri doktora ünvanının kendisine ve Konya halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın da depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Altay'a fahri doktora ünvanının verilmesini son derece anlamlı ve önemli bulduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu, aslında bir kadirşinaslığın ve takdirin ifadesidir. Bu nedenle hem rektörümüze hem valimize hem bu kararı alan senatomuza şükranlarımı ifade ediyorum. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum ancak belediye başkanımızın kendi ifadesiyle; bu, Belediye Başkanı'mızın şahsında Konya'mıza tevdi edilen bir ünvandır. O vesileyle de tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. İnanıyorum ki bu tür aramızdaki diyaloglar, iş birlikleri şehirlerimiz arasındaki dayanışma ve kardeşlik ruhunun da gelişmesine, pekişmesine vesile olacaktır."