Hksar Yönetimi, İngiltere'nin Hong Kong Hakkında Hazırladığı Sözde Altı Aylık Rapora Şiddetle Karşı Çıktı

HONG KONG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, İngiliz hükümeti tarafından "Altı Aylık Hong Kong Raporu: Ocak-Haziran 2022" adıyla yayınlanan sözde rapora şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

HONG KONG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, İngiliz hükümeti tarafından "Altı Aylık Hong Kong Raporu: Ocak-Haziran 2022" adıyla yayınlanan sözde rapora şiddetle karşı çıktığını açıkladı. Yönetim açıklamasında, "bir ülke, iki sistem" ilkesinin başarılı şekilde uygulanması kapsamında HKSAR'a yönelik iftira niteliğindeki ifadeler ile kötü niyetli siyasi saldırıları şiddetle reddettiğini belirtti.

HKSAR yönetimi sözcüsü Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, HKSAR'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilemez bir parçası olduğunu söyleyerek İngiltere'yi bir kez daha uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara saygı göstermeye ve HKSAR'ın işlerine karışmaya son vermeye çağırdı.

Sözcü, HKSAR'ın, HKSAR Anayasası uyarınca, proaktif olarak farklı ülke ve bölgelerle kapsamlı bağlar sürdürdüğünü ve işbirliğini kolaylaştırdığını söyledi. Anayasa, "bir ülke, iki sistem" ilkesine karşılıklı saygı ve bu ilkenin başarılı şekilde uygulanmasına yönelik karalama veya iftiralarda bulunmama ile HKSAR'ın işlerine karışmama taahhüdüne dayanıyor.

HKSAR yönetimi, İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan sözde raporda Hong Kong'un eğitim sistemine yönelik karalama ifadelerini sert bir dille reddetti.

Sözcü, HKSAR yönetiminin, öğrencilerin etkili şekilde öğrenmeleri ve sağlıklı büyümeleri için güvenli ve düzenli okul ortamı sağlanmasını, ayrıca kural ve yasalara uyan iyi vatandaşlar olmaları için kaliteli eğitim almalarını güvence altına aldığını kaydetti.

Hong Kong'un uluslararası finans merkezi olarak statüsünün sarsılmaz olduğunu vurgulayan sözcü, istikrarlı finans piyasası ile aralarında bankacılık, menkul kıymetler ve varlık yönetimi gibi sektörleri kapsayan gelişen sektörleriyle HKSAR'daki finans hizmetleri sektörünün geleceğinin parlak ve cesaret verici olduğuna dikkati çekti.

Sözcü, Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının uygulanmasının yanı sıra anakara ile yakın finansal bütünleşmeden bu yana yeniden sağlanan sosyal istikrarla birlikte, yatırımcıların Hong Kong piyasasıyla daha fazla ilgilendiğini ve Hong Kong'un finansal kalkınma beklentisine daha fazla güvendiklerini belirtti.

Hong Kong'un kademeli olarak normale dönmesiyle, uluslararası finans kurumlarının uluslararası finans merkezi olarak Hong Kong'a olan güvenlerini ve bağlılıklarını yinelediklerine işaret eden sözcü, bu kurumların Hong Kong'daki iş ve yatırımlarını genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Sözcü, "bir ülke, iki sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un ana vatanın güçlü desteğinden yararlanma ve dünyayla yakından bağlantılı olma gibi ayırt edici avantajları olduğunu ifade etti.

Dünyadaki ekonomik ağırlık merkezi doğuya doğru kayarken, bölgedeki diğer hızlı büyüyen ekonomilerle birlikte anakaranın, küresel ekonomik büyümenin önemli bir motoru ve ekonomi açısından bol fırsat kaynağı olacağını belirten sözcü, Hong Kong'un bu trendin büyük faydalarından yararlanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.