Hksar Yönetimi: İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları Gerçek Dışı ve Önyargılı

HONG KONG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Hong Kong ulusal güvenlik yasası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hak ve özgürlükler konusunda yaptığı gerçek dışı ve ön yargılı ifadeleri güçlü şekilde kınadığını...

HONG KONG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Hong Kong ulusal güvenlik yasası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hak ve özgürlükler konusunda yaptığı gerçek dışı ve ön yargılı ifadeleri güçlü şekilde kınadığını ve şiddetle reddettiğini söyledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Cleverly'nin Hong Kong güvenlik yasasının Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanmasına ilişkin gerçek dışı ve mesnetsiz açıklamalarının siyasi karalamaya ve gerçekleri saptırmaya vardığını dile getirdi. Ulusal güvenliğin, merkezi makamların yetki alanına ilişkin bir konu olduğunu söyleyen sözcü, ulusal güvenliğin korunmasının her ülkenin kendi sorumluluk ve hakkı olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, İngiltere'nin ulusal güvenliğe ilişkin birçok yasası olduğunu ancak ilgili İngiliz hükümet yetkilisinin Hong Kong ulusal güvenlik yasasını düşüncesizce karalamayı seçtiğini ve yasanın uygulanmasının Hong Kong topluluğunun genel olarak geçim kaynaklarının ve ekonomik faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesine ve iş ortamının eski haline getirilmesine imkan verdiği gerçeğini kasıtlı olarak görmezden geldiğini vurguladı.

Sözcü, bunun siyasi amaçlarla ve çifte standartlarla sergilenen iki yüzlülük ve siyasetin hukukun önüne geçirildiği alçakça bir manevra olduğunu belirtti.

Hong Kong ulusal güvenlik yasasının uygulanmasından bu yana Hong Kong'daki medyanın her zamanki canlılığını koruduğunu savunan sözcü, medyanın her zaman olduğu gibi Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin çalışmalarını izleme hakkını kullanabildiğini ve medyanın rutin olarak hükümet politikaları hakkında yorum ve eleştirilerde bulunma özgürlüğünü hukuka aykırı olmadığı sürece serbest şekilde kullanabildiğini söyledi.

Sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin İngiltere'ye uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı hareket etme ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin işlerine karışmayı derhal durdurma konusunda güçlü bir çağrı yaptığını ifade etti.