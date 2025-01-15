Hizmet Üretim Endeksi Yıllık %0,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi'nin 2024 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks yıllık yüzde 0,9 arttı.

TÜİK'in verilerine göre Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9 bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı.

Öte yandan Bilgi ve iletişim hizmetleri 0,7 gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,2 arttı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.