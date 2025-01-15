Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Hizmet Üretim Endeksi Yıllık %0,9 Arttı

Hizmet Üretim Endeksi Yıllık %0,9 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2024 Kasım ayı Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Yıllık bazda endeks %0,9 artarken, aylık %0,2 azaldığı görüldü. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde azalma görülürken, bazı hizmet gruplarında artış yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretim Endeksi'nin 2024 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks yıllık yüzde 0,9 arttı.

TÜİK'in verilerine göre Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9 bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı.

Öte yandan Bilgi ve iletişim hizmetleri 0,7 gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,2 arttı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerin ifadesi 'pes' dedirtti
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Aziz Yıldırım Caner Erkin'in üzerini çizdi

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.