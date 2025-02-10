Hizmet-İş Sendikasından oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1988'inci gününde sürüyor.

Ayhan, beraberinde HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile Diyarbakır annelerini, oturma eylemi yaptıkları eski HDP il binası önünde ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren anne ve babalarla görüşen Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman annelere desteklerinin süreceğini belirtti.

Ayhan, "Çadır, bir duruş, bir direniştir. Diyarbakır annelerinin duruşu dünyaya örnek bir direniştir, bu direnişte onların yanındayız." dedi.

10 Şubat 2021'de Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişinin ailelerine başsağlığı dileyen Ayhan, HAK-İŞ ve Hizmet-İş ailesi olarak her zaman Diyarbakır annelerinin de yanında olduklarını kaydetti.

Ayhan, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması dileğinde bulundu.

Anneler, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını belirtti.

Ailelere başsağlığı dilediklerini ifade eden Biçer, "Diyarbakır'da eylem yapan anne ve babalar olarak mücadelemizden hiçbir zaman geri adım atmadık. Buradayız, dimdik ayaktayız. Hain, taşeron terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.