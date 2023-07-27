Hizmet-İş Sendikası Üyeleri İstanbul'da Gösteri Yaptı

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İstanbul'daki 23 ilçe belediyesi çalışanlarının asgari ücret seviyesindeki maaşlarının iyileştirilmesi istemiyle Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) önünde gösteri yaptı.

Beyoğlu'ndaki MİKSEN önünde toplanan grup, çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcı İdris Ersoy, salgın döneminde tüm dünya maskelerin arkasına saklanırken kendilerinin çalıştığını söyledi.

Ersoy, "Bir tek bizler, hayatın tüm zorluklarına ve risklere rağmen sokakları süpürmeye, çöpleri toplamaya, cenazeleri kaldırmaya, şehir halkına hizmet etmeye devam ettik. Ancak pandemiyle birlikte ağırlaşan hayat şartları, giderek artan enflasyon, durgunluk, hayat pahalılığı ölümcül virüs gibi önce bize bulaşmaya başladı. Oluşan yeni koşullar herkesten önce emekçileri vurdu." diye konuştu.

Gelinen noktada tüm belediye çalışanlarının asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakıldığını savunan Ersoy, ocaktan beri işverenlere ve işveren sendikasına mağduriyetlerini anlattıklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

Ersoy, MİKSEN yöneticilerine seslenmek istediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Kamu Çerçeve Protokolü imzalanırken 'Bu sözleşme belediye ve şirketlerini de kapsayacak.' demesine rağmen neden belediyelerimiz bu uygulamayı yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'mız memurun, kamu işçisinin ve halkın her kesiminin refahını korumak adına bu ücretleri verirken siz neden belediyelerde aynı düzenlemeyi yapmıyorsunuz? Belediyelerde iş barışını ve huzurunu sağlamak istiyorsanız, bizden verimli iş istiyorsanız verin Kamu Çerçeve Protokolü'nü, tüm belediye ve şirketlerine uygulayın bu protokolü, çözün artık bu adaletsizliği."