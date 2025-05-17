Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Temsilciler Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Temsilciler Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, sendikal teşkilatlanma ve işçi hakları gibi konuları ele almak üzere temsilciler meclisi toplantısı düzenledi. Toplantıya, çeşitli iş kollarından iş yeri temsilcileri ve komite başkanları katıldı. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Yavuz Navruz, temsilcilerin emek mücadelesinin en önemli unsurları olduğunu vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, toplantı, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Hizmet-İş Sendikasına bağlı çeşitli iş kollarında görev yapan iş yeri temsilcileri ile komite başkanları katıldı.

Sendikal teşkilatlanma, toplu iş sözleşmeleri, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler, işçi hakları ve yerel ulusal düzeyde sendikal stratejiler başta olmak üzere birçok konuda istişareler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Navruz, sendikal teşkilatlanmanın sahadaki en temel yapı taşı olan temsilcilerin ve komite başkanlarının, emek mücadelesinin lokomotifi olduğunu belirtti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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