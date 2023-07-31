Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi: 2 kişiden haber alınamıyor

Bölgeye maden işçisi ekibi de yönlendirildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden haber alınamıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı. Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2'si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı. Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma'daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.