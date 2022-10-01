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Hızlı tren projesi çalışmaları Vali Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi

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Hızlı tren projesi çalışmaları Vali Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi

Edirne'de yapımı devam hızlı tren projesi çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne'de yapımı devam hızlı tren projesi çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Havsa iç gümrükleme sahası ve hızlı tren hattı ulaşım bağlantıları, proje konusundaki teknik detaylar ve alternatif çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve firma yetkilileri katıldı.

Vali Kırbıyık, toplantının ardından beraberindekilerle Kapıkule ve Hamzabeyli tır parkı sahalarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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