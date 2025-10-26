Haberler

Hızlı Destek Kuvvetleri Faşir Şehrinin Kontrolünü Sağladı

Güncelleme:
Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Bu gelişme, ülkede süregelen çatışmaların ortasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

PORT Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ülkenin batısındaki en büyük eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir şehrinin kontrolünü sağladıklarını öne sürdü.

HDK'den yapılan açıklamada, Faşir şehrinin kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

Açıklamada, "Bu adım, tüm Sudanlıların özgürlük, barış ve adalet değerleri temelinde yeni bir devlet inşa etme hayaline doğru ilerleyişin simgesidir." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Darfur eyaleti, alan olarak ülkenin en büyük ikinci eyaleti. Faşir şehri ise bölge ticaretinin merkezi konumunda.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyada en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
