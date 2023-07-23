Bursa'da hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde bulunan servis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 5 arkadaş yaralanırken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hızla ilerleyen otomobil servis aracına çarptı : 5 yaralı

5 arkadaşın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde bulunan servis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 5 arkadaş yaralanırken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza merkez Yıldırım ilçesi Araba Yatağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Önder T., 45 AHD 010 plakalı otomobiliyle Ankara Yolu Caddesi üzerinde süratle ilerlerken bir anda kontrolden çıktı. Frene sert basan sürücü yaklaşık 70 metre savrulup önündeki servis aracına çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durumda 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki en yakın hastanelere sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan 5 arkadaşın kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken, polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.