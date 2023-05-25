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'HIZIRREİS' Denizaltısı Suya İndirildi

'HIZIRREİS' Denizaltısı Suya İndirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini duyurdu.

Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS'in suya indirildiğini sosyal medya hesabından duyuran MSB paylaşımında, "Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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