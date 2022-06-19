Son dakika haber | Hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

İhlas Haber Ajansı - Aykut Kurt - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu Muğla'nın Ula ilçesinde birinci Yörük obaları boğa güreşi gerçekleştirildi.

Hızını alamayan kızgın boğa sahibini öldürüyordu

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde birinci Yörük obaları boğa güreşi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Ula ilçesi İsmail Akkaya arenasında birinci Yörük obaları boğa güreşi gerçekleştirildi. Boğa güreşinde boğalar kıyasıya güreşirken hızını alamayan kızgın boğa sahibini ezip öldürüyordu. Renkli görüntülere de sahne olan güreşe, boğalar kıyasıya mücadele etti.

Boğa güreşinde açıklama yapan Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan; "Biz bu yıl ilk defa birinci Yörük Obaları Boğa Güreşi'ni gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği kültürümüzü yaşatmak için düzenledik. Güreşimize şuanda 130 tane boğamız katılıyor. Ağırlık olarak Ula'nın köylerinden, Menteşe'nin köylerinden, Datça'dan, Milas'tan, Artvin'den gelen ve Aydın'dan gelen boğalarımız var buradaki amaç birliği beraberliği kardeşliği sağlamak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Çünkü bizi bir yere getiren bu renkli kültür gerçekten. Bu kültürümüzü çok önemsiyoruz ve bunu yaşatacağımıza inanıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Güncel

Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title