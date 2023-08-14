Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızını alamayan araç refüje çarptı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Şanlıurfa istikametinden Silvan istikametine seyir eden otomobil, hızını alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukları yerinden söken aracın motoru fırlayarak, Silvan istikametinden gelen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.