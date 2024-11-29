Hizbullah ve İsrail Arasındaki Ateşkes İhlalleri Başladı

BEYRUT, 29 Kasım (Xinhua) -- Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki ateşkesin çarşamba günü Lübnan yerel saatiyle 04.00'te yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde temkinli bir sükunet hakim olsa da, iki taraf ateşkes ihlalleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin güneydoğusunda yer alan Markaba Köyü'nde bir araca yönelik İsrail hava saldırısında iki Lübnanlının yaralandığını ve bunun ateşkesin ilk ihlali olduğunu belirtti.