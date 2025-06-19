Hizbullah'tan Trump'ın Hamaney'e Suikast Tehdidine Sert Tepki

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Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehdidini kınayarak bu durumun 'ağır sonuçlar' doğurabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, tehditin hem İran halkına hem de İslam dünyasına bir hakaret olduğu belirtildi.

Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehdidini kınayarak, "ağır sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan Hizbullah'ın yazılı açıklamasında, Trump'ın Hamaney'e yönelik ifadeleri "çılgınlık ve sorumsuzluk" olarak nitelendirilirken, tehdidin hem İran halkına hem de İslam dünyasına açık bir hakaret olduğu vurgulandı.

Hizbullah, "aşağılık ve pervasız bir söylem" olarak nitelendirdiği suikast tehdidinin "ağır sonuçlar" doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Bu tehdit, en güçlü ifadelerle kınanmakta ve reddedilmektedir." denildi.

ABD'nin İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki direniş hareketlerine saldırılarına verdiği desteğe işaret edilen açıklamada, bu desteğin Washington'u "derin bir uçuruma sürüklediği" değerlendirmesi yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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