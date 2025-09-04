Hizbullah'tan Silahsızlanma Planına Sert Tepki

BEYRUT, 4 Eylül (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan hükümetinin 2025 sonuna kadar kendilerini silahsızlandırma kararını uygulamaya koyması halinde destekçilerini sokağa dökecekleri uyarısında bulundu.

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kumati, çarşamba günü yerel basına yaptığı açıklamada söz konusu planın "ulusal uzlaşıya aykırı ve gayrimeşru olduğunu ve işgal durumunda direnişe izin veren ulusal tüzük ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini" söyledi.

Hizbullah ve müttefiki olan Emel Hareketi'nin, parlamentoda söz konusu önlemleri uygulamaya koymak üzere adımlar atılması halinde parlamento oturumlarını boykot edeceğini belirten Kumati, "Oturumda bu kararları kesinleştirme ve uygulamaya yönelik adımların atılması durumunda, oturuma katılmayacağız ve halka döneceğiz" dedi.

Kumati, kararların "daha baştan" uygulamaya konmaması halinde ise gerginliği tırmandırmayacaklarını ifade etti.

Söz konusu kararların uygulanmasının, Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunan Kumati, "İster uluslararası isterse de bölgesel veya yerel düzeyde istikrar isteyen herkes, bu kararların uygulanmasının istikrarı tehlikeye atacağı ve kimseye fayda sağlamayacağının farkına varmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümeti kısa süre önce 2025 sonuna kadar Hizbullah da dahil olmak üzere devlet dışı tüm aktörlerin silahsızlandırılmasına yönelik planı onaylamıştı. Bu karar, ülkedeki siyasi bölünmeleri derinleştirdi ve istikrarsızlığın artacağına yönelik endişeleri artırdı. İsrail'den gelebilecek olası tehditlere karşı Lübnan'ı savunmak için silaha ihtiyaç duyduğunu savunan Hizbullah ise planı reddetti.