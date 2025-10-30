Haberler

Hizbullah'tan İsrail'in Belida Beldesine Düzenlediği Baskına Sert Tepki

Güncelleme:
Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın Belida beldesine düzenlediği baskını kınayarak, bu eylemin ABD'nin ortaklığı ve onayı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida beldesine düzenlediği baskını kınayarak, bunun "ABD'nin ortaklığı ve örtülü onayıyla" yapıldığını belirtti.

İsrail ordusunun gece saatlerinde sınırı geçerek Belida beldesine düzenlediği bir kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına ilişkin Hizbullah'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, baskının, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Lübnan'da dün Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına katılmasından hemen sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen baskınının şiddetle kınandığı ve bu eylemin "ABD'nin ortaklığı ve örtülü onayıyla" yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in devam eden saldırılarına karşı Lübnan'daki tüm siyasi grupların ortak tutum sergilemesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ordudan İsrail'in sızmalarına karşı koymasını istemesinin de takdirle karşılandığı ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail ordusu, gece saatlerinde sınırı yaklaşık bir kilometre geçerek Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına zırhlı araçlarla baskın düzenlemiş, olayda 1 görevli hayatını kaybetmişti.

