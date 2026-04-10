Hizbullah'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde elektrik kesintisi meydana geldi

Hizbullah'ın attığı roketlerden birinin İsrail'in kuzeyinde elektrik hattına isabet etmesi sonucu bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın attığı bir roketin İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşiminde yüksek gerilim hattına isabet ettiği aktarıldı.

Saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok yerleşimde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Metula'da bir paketleme tesisine isabet eden mühimmat nedeniyle hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıca, Hizbullah'ın hedef aldığını duyurduğu İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Misgav Am ve Kiryat Şimona gibi yerleşimlerde uyarı alarmlarının aktifleştiği bildirildi.

Kiryat Şimona'yı hedef alan roketlere müdahale edildiği, bazılarının da açık alanlara düştüğü belirtildi.

Hizbullah: İsrail hedeflerine 16 saldırı gerçekleştirdik

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki Raşaf ile Hiyam beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarına çok sayda saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dovev, Metula, Misgav Am, Metula, Goren, Şilomi ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Yaara ile Biranit kışlaları ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Gacar bölgesine de roketli saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın gece saatlerinden bu yana İsrail'e karşı 16 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki ateşkese dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmıştı.