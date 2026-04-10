Haberler

Hizbullah'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde elektrik kesintisi meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah'ın gerçekleştirdiği roket saldırılarından biri, İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşiminde elektrik hattına isabet etti ve bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Saldırının ardından çok sayıda yerleşimde uyarı alarmları aktifleşti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın attığı bir roketin İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşiminde yüksek gerilim hattına isabet ettiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Metula'da bir paketleme tesisine isabet eden mühimmat nedeniyle hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıca, Hizbullah'ın hedef aldığını duyurduğu İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Misgav Am ve Kiryat Şimona gibi yerleşimlerde uyarı alarmlarının aktifleştiği bildirildi.

Kiryat Şimona'yı hedef alan roketlere müdahale edildiği, bazılarının da açık alanlara düştüğü belirtildi.

Hizbullah: İsrail hedeflerine 16 saldırı gerçekleştirdik

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki Raşaf ile Hiyam beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarına çok sayda saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Dovev, Metula, Misgav Am, Metula, Goren, Şilomi ve Kiryat Şimona yerleşimlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Yaara ile Biranit kışlaları ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Gacar bölgesine de roketli saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın gece saatlerinden bu yana İsrail'e karşı 16 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki ateşkese dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

Babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum