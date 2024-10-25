- Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı: 2 ölü

TEL AVİV - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlediği roket saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı yoğun bir şekilde devam ederken, saldırılar nedeniyle binlerce sivil hayatını kaybediyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Arap kasabası olarak bilinen Majd al-Krum'u hedef aldı. Roketli saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, kısa bir süre önce Batı Celile'den İsrail topraklarına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.