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Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı: 2 Ölü

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı da sürüyor. Olay, birçok sivilin zarar gördüğü çatışmaların devam ettiğini gösteriyor.

- Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı: 2 ölü

TEL AVİV - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlediği roket saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı yoğun bir şekilde devam ederken, saldırılar nedeniyle binlerce sivil hayatını kaybediyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Arap kasabası olarak bilinen Majd al-Krum'u hedef aldı. Roketli saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, kısa bir süre önce Batı Celile'den İsrail topraklarına giren bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı: 2 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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