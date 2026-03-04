Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı Düzenledi
İsrail'in kuzeyinde bulunan Moşav Kefar Yuval'a yönelik roket saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırılar sırasında bir evin hasar gördüğü aktarıldı.
KUDÜS, 4 Mart 2026 (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki Moşav Kefar Yuval'a yönelik saldırılarda hasar gören bir ev, 3 Mart 2026.
Hizbullah salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediğini belirtti. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua