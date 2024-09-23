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Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: Ramat David Hava Üssü Hedef Alındı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda Ramat David Hava Üssü ile Rafael Savunma Teknolojisi Şirketi'nin kompleksi hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri, toplamda yaklaşık 85 roketin fırlatıldığını ve bazı roketlerin Kiryat Bialik ve Moreshet'e isabet ettiğini bildirdi. Saldırılar nedeniyle İsrail'in bazı şehirlerinde eğitime ara verildi.

- Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: Askeri üs bombalandı

İsrail : " Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldı"

TEL AVİV - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, geçtiğimiz hafta İsrail'in düzenlediği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı başlatırken, Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in geçtiğimiz hafta çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına

yanıt verdi. Günün erken saatlerinde İsrail'e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi'nin kompleksinin bombalandığını bildirdi. Açıklamada, " İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı" denildi. Hareket saldırıyı "İsrail düşmanının Salı ve Çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt" olarak nitelendirdi.

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail'in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların "Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına" yanıt olduğu belirtildi.

"Roketlerin bir kısmı Kiryat Bialik ve Moreshet'e isabet etti"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi. IDF, "Roketlerin bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyinde eğitime ara verildi

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.

Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: Ramat David Hava Üssü Hedef Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Güvenlik Güncel Lübnan İsrail

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