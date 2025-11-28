Haberler

Hizbullah'tan İsrail'e Cevap Hazırlığı

Güncelleme:
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in askeri kanat lideri Tabatabai'yi öldürmesini 'açık bir saldırı' olarak nitelendirerek, karşılık verme haklarının bulunduğunu belirtti. Kasım, buna uygun zamanı seçeceklerini vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in, örgütün askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürmesini "açık bir saldırı ve nitelikli bir suç" olarak nitelendirerek, karşılık verme haklarının bulunduğunu ve bunun için uygun zamanı belirleyeceklerini vurguladı.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Tabatabai'yi anma töreninde konuştu.

Kasım, konuşmasında, "Bu suikast (Tabatabai'nin öldürülmesi) moralimizi bozamaz, çünkü biz köklü ve uzun yıllara dayanan geleneklere sahip bir partiyiz." dedi.

Lübnan'da İsrail adına casusluk yapan ajanların ve sızmaların varlığına işaret eden Kasım, "Casusluk faaliyetleri her zaman var ve uluslararası yayınlar, yabancı uyrukluların gelişi ve hatta bazı Arap istihbaratları nedeniyle açık bir alandayız. Ne yazık ki bunların hepsi İsrail düşmanına istediği bilgiyi sağlamaya katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kasım, "Yaşanan olay apaçık bir saldırı ve iğrenç bir suçtur. Buna karşılık verme hakkımız var ve bunun için uygun zamanı belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun 23 Kasım'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, saldırıda askeri kanadının lideri Tabatabai'nin yanı sıra 4 üyesinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
