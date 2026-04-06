Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik düzenlenen 52 roket ve İHA saldırısını duyurdu. Saldırılar, çeşitli beldeler ve İsrail'in kuzeyindeki kentlere gerçekleştirildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında ise can kaybı 1497'ye yükseldi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Raşaf, Merkeba, Aynata, Ayta eş-Şaab, Marun er-Ras, Hiyam ve Beyyada beldelerinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Hadera, Nehariye ve Safed kentlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Yukarı Celile bölgesi ile Yuval, Hulata, Yiron, Sasa, Şilomi, Horfeis, Hanita, Liman, Kiryat Şimona, Malikiye, Metula, Margaliot ve Maalot Tarshiha yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneydoğu sınırında bulunan ve kullanım dışı olan Fatima Kapısı bölgesinde toplanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait lojistik üssünün roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 52 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim

Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim