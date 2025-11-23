Haberler

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Kumati: İsrail'in Saldırısında Askeri Hedef Alındı

Güncelleme:
Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadından bir ismin hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı.

Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Mahmud Kumati, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadından bir ismin hedef alındığını belirtti.

Kumati, Dahiye bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısında askeri kanattan bir kişinin hedef alındığını ve isminin daha sonra açıklanacağını söyledi.

"İsrail'in ihlallerine son vermek için" Lübnan ordusu ve hükümetle koordineli hareket ettiklerini belirten Kumati, Hizbullah üst yönetiminin İsrail'in "kırmızı çizgiyi" aşan hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini değerlendireceğini kaydetti.

Kumati, İsrail ile dolaylı veya doğrudan müzakerelerin "zaman kaybı" olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
