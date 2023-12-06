Hizbullah Sınır Çatışmalarında Bir Mensubunu Kaybetti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü bildirdi. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ali Hasan Atat adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 90'a yükseldi. Çatışmalarda bugüne kadar 6 İsrail askeri ve 1 Lübnan askeri öldü.

Sınır bölgesindeki çatışmalar ayrıca Lübnan'da 23, İsrail'de 4 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.