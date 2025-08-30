Hizbullah Silahlarını Teslim Etmeyeceğini Açıkladı

Hizbullah'ın Lübnan Meclisi'ndeki Direnişe Sadakat Bloğu üyesi Milletvekili Hasan İzzeddin, Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde katıldığı bir programda konuşan İzzeddin, "İsrail'in ABD desteği ve talimatları altında, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına uymadığını ve ihlallerini sürdürdüğünü" kaydetti.

Hizbullah olarak silah teslim etmeyeceklerini ilan ettiklerini söyleyen İzzeddin, Lübnan hükümetine silah teslimi kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

ABD heyetinin Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail'in güvenliğini sağlamak ve ona yönelik herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmakla ilgili olduğunu vurgulayan İzzeddin, "ABD'nin silah teslimi konusundaki planının Lübnan'ı İsrail karşısında savunmasız hale getirmek olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin Lübnan hükümetine uyguladığı baskılar ve girişimlerle, "İsrail'e Lübnan'ı işgal etme imkanı sağlayacağını" öne süren İzzeddin ayrıca, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının arkasında sözde "Büyük İsrail" projesi yattığını iddia etti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." diye konuşmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.