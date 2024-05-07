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Hizbullah Saldırılarında Ölen İsrail Askerlerinin Sayısı 13'e Yükseldi

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Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 9 İsrailli sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

The Times of Israel'in haberinde, Hizbullah'ın saldırılarında 8 Ekim 2023'ten beri öldürülen İsrailli siviller ve askerlerin sayısı paylaşıldı.

Haberde, Hizbullah'ın Gazze ile dayanışma için Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik farklı silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda ölen toplam asker sayının 13'e yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, saldırılarda şu ana kadar 9 İsrailli sivilin de öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın dün Metula yerleşim birimine gerçekleştirdiği saldırıda iki yedek askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ölmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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