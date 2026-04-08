Hizbullah: Resmi ateşkes ilanı yapılmadan hedef alınan bölgelerdeki evlerinize dönmeyin

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ı kapsamadığını savunduğu ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese dair açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere hitaben, resmi ve nihai ateşkes duyurusu yapılmadan Lübnan'ın güneyi, doğusu ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde hedef alınan yerlere dönülmemesi uyarısında bulunuldu.

Mevcut durum "tarihi bir zaferin eşiği" şeklinde nitelenerek yerinden edilen Lübnanlılara yaşadıkları yerlere geri dönme sözü verildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.