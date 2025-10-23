Haberler

Hizbullah Milletvekili'nden Lübnan Hükümetine İsrail Uyarısı

Güncelleme:
Hizbullah'ın siyasi kanadı 'Direnişe Vefa Bloğu' Milletvekili İbrahim el-Musevi, Lübnan topraklarına yönelik İsrail saldırılarına son verilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Musevi, saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" Milletvekili İbrahim el- Musevi, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına son verilmesi için Lübnan hükümetine çağrıda bulundu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah vekili Musevi, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesindeki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam ettiğine işaret eden Musevi, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu vurguladı.

Hükümeti İsrail'in devam eden saldırılarına ve ihlallerine karşı harekete geçmeye çağıran Musevi, uluslararası toplumu da İsrail'e tepki gösterilmemesi ve caydırıcı yaptırımalar uygulanmaması nedeniyle eleştirdi.

İsrail ordusunun, gün içinde Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bazı noktalara yaptığı hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

BMGK, 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
