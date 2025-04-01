Hizbullah Milletvekili Musevi, İsrail'in Saldırısını Kınadı

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili İbrahim el- Musevi, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıların Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam tarafından kınandığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Milletvekili Musevi, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyinde düzenlediği hava saldırısının durumu farklı bir aşamaya taşıdığını söyledi.

Musevi, İsrail savaş uçaklarının 2 füzeyle hedef aldığı Beyrut'un güneyindeki binaya gelerek açıklamalarda bulundu.

Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen saldırının "büyük ve durumu tamamen farklı bir aşamaya taşıdığını" söyleyen Musevi, İsrail'in düzenlediği saldırıdan ABD ve uluslararası toplumu sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'ın söz konusu saldırıyı kınadıklarını ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Musevi, "Lübnan hükümeti, büyük ülkelerin büyükelçilerini çağırmalıdır." dedi.

İsrail'in güney ve doğu bölgelerine yönelik saldırıların yanı sıra başkent Beyrut'un da güneyine düzenlediği saldırıların ateşkes anlaşmasını sonlandırma ilanı anlamına geldiğini vurgulayan Musevi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık daha fazla tahammül edilmez. Uluslararası toplum, çocuklarımızın uykuda hedef alınmasını izlemekle yetiniyor, sivillerin hedef alınmasının gerekçesi olamaz. Bizler hala ateşkese bağlıyız, devletimizin önünde de bu ihlallerden sonra bir fırsat var. Bizler savaş meraklısı değiliz."

Musevi, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini duyuran Lübnan devletinin diplomatik çözümlere en üst düzeyde başvurması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta ilk kez Beyrut'un güneyini bombalamıştı. Bugün de Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail hava saldırısında 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.