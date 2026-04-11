Hizbullah Milletvekili Fadlullah, İsrail ile müzakerelerin Lübnan'da "iç bölünmeleri artırdığını" savundu

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Hasan Fadlullah, Lübnan hükümetinin İsrail ile doğrudan müzakere yönünde attığı adımları eleştirerek, bunun anayasa ve ulusal birlik açısından tehlikeli olduğunu belirtti. Fadlullah, müzakerelerin ülke içindeki bölünmeleri derinleştireceğini savundu.

Fadlullah, İsrail ile doğrudan müzakerenin anayasa ve Lübnan yasaları ile ülkede bir arada yaşamı garanti eden Lübnan Ulusal Paktı'nı ihlal ettiğini ve ülkenin geleceğiyle oynanması anlamına geldiğini savundu.

İsrail ile doğrudan müzakereler yapılmasına ilişkin Fadlullah, "Bu durum, Lübnan'ın İsrail saldırılarıyla mücadele etmek, Lübnan'ın iç barışı ve halkının bir arada yaşamasını korumaya son derece ihtiyaç duyduğu bir dönemde iç bölünmeleri daha da derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fadlullah birlikte yaşama aykırı kararlar almakla suçladığı hükümeti sert bir dille eleştirerek, "İsrail ile müzakerelerden hayal kırıklığı ve kayıptan başka bir şey elde edilmeyecek." dedi.

Lübnan hükümetinin, "İran'ın Lübnan'ı destekleyen" duruşundan faydalanması gerektiğini savunan Fadlullah, hükümetin İsrail saldırılarının uzamasına neden olduğunu iddia etti.

Fadlullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde başarısızlığa uğratıldığını savunarak, direnişin sürdürüleceğini aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler için görüşmelerin başlanacağı açıklanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
