Hizbullah Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerinde Marada Hareketi lideri Franci'yi destekleyecek

Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, cumhurbaşkanı seçimlerinde Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franci destekleyeceklerini duyurdu.

Hizbullah lideri Nasrallah, video konferans aracılığıyla katıldığı parti programında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, Hizbullah'ın 2006'dan beri müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi (ÖYH) lideri Cibran Basil ile 4 aydır sonuç alınamayan cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin bir görüşme yaptığını aktardı.

Görüşmede, Hizbullah'ın bu süreçte desteklediği cumhurbaşkanı adayının Franci olduğunu Basil'e söylediğini dile getiren Nasrallah, "Hizbullah'ın doğal olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde desteklediği aday ve aranan özelliklere sahip olduğu düşünülen kişi Süleyman Franci'dir." dedi.

ÖYH ile Hizbullah arasında 6 Şubat 2006'da imzalanan "Mar Mikail Mutabakatı"na değinen Nasrallah, "Mutabakata başından beri bağlı kaldık ve hala bağlı kalmakta kararlıyız. Ancak bu mutabakat bizleri bir partiye dönüştürmedi ve halen iki partiyiz. Mutabakatta bir tarafın cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı adaylarını diğer tarafa dayatması zorunluluğu bulunmuyor." dedi.

Nasrallah, ÖYH'den seçilen ve görev süresi 31 Ekim 2022'den dolan 13. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a verdikleri desteğin de söz konusu mutabakattan kaynaklanmadığını ifade etti.

ÖYH lideri Basil, partisinin hükümet içinde eski nüfuzunu korumak için cumhurbaşkanının yeniden partisinden seçilmesinde ısrar ediyor.

Mişel Avn'ın görev süresinin dolmasından bu yana Lübnan Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 11 oturumda hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Meclis Başkanı Nebih Berri, 12. oturum için henüz bir tarih açıklamadı.