Hizbullah: Lübnan'da İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağız

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söyledi.

Kasım, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edilmesinin 40. gününün yıl dönümü olan "Erbain" törenleri kapsamında televizyon konuşması yaptı.

Hizbullah lideri Kasım, "Direniş (Hizbullah), ( Lübnan'da) işgal sürdükçe silahını teslim etmeyecek ve gerekirse İsrail-ABD projesine karşı neye mal olursa olsun Kerbela ruhuyla bir mücadele yürüteceğiz." dedi.

Kasım ayrıca, "Lübnan hükümetinin, herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen sorumlu olduğunu" ifade etti.

Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına atıfta bulunan Hizbullah Genel Sekreteri, "Saldırıları durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.

Hizbullah'ın milletvekillerinden Ali Feyyad da düzenlediği basın toplantısında, Lübnan-İsrail sorununun iç meseleye dönüşme ihtimali konusunda uyarıda bulunarak bu senaryoya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.