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Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail'in Beyrut saldırısı yeni bir aşamaya girdik

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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nasrallah, İsrail'in kırmızı çizgileri aştığını belirtti ve uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi.

(ANKARA) - Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, salı günü Beyrut yakınlarında İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükr için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, Beyrut'a yönelik İsrail saldırısıyla ilgili "Yeni bir aşamaya girdik" dedi. Nasrallah, İsrail'e hitaben "Geçtiğiniz kırmızı çizgilerin farkında değilsiniz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in salı günü Beyrut'un güneyine yönelik saldırısında öldürülen Hizbullah'ın kıdemli askeri komutanı Fuad Şükr'ün tabutu, Beyrut'un güney banliyölerindeki oditoryuma taşındı. Cenaze töreni için toplanan kalabalığın "İsrail'e ölüm", "Senin için buradayız, Nasrallah" sloganları attığı duyuldu. Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, konuşmasına Şükr'ün ölümünden birkaç saat sonra Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyeh'i anarak başladı.

Nasrallah, "İsrail'in yıllardır devam eden suikastları, siyonistlere karşı direnişi zayıflatamadı" dedi. Hizbullah lideri, "İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısı, ABD ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırganlığının bir parçasıdır" diye ekledi.

Nasrallah, Gazze'deki savaş ile ilgili "uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine tepki göstermekte zayıf kaldığını bu yönden ikiyüzlü bir tavır içerisinde" olduğunu söyledi. Hizbullah lideri, İsrail'in düzenlediği suikastların "yeni bir aşama başlattığını", İsrail'in "kırmızı çizgileri aştığını" ifade etti.

Lübnanlı Şii milis grubu Hizbullah, Beyrut yakınlarındaki bir roket saldırısında Şükr'ün hayatını kaybettiğini doğrularken, saldırının sorumluluğunu İsrail üstlenmişti. İsrail, Hizbullah'ın kıdemli askeri komutanı Şükr'ü, haftasonu Golan Tepeleri'ne yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hasan Nasrallah Beyrut İsrail Politika Güncel Haberler

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