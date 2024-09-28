Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Sonrası Lübnan'da Gerginlik Artıyor
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Lübnan Ordusu, Beyrut'un merkezine tanklar konuşlandırdı. İsrail'in saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyine roket saldırısı gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Lübnan Ordusu, Beyrut'un merkezinde bulunan Burj el-Gazal köprüsü yakınlarına tanklar konuşlandırdı. İsrail'in Beyrut'a yönelik roket saldırılarında dün 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah'a ait Al-Manar TV, örgütün İsrail'in kuzeyine 50 roketle saldırdığını duyurdu.