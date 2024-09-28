Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Sonrası Lübnan'da Gerginlik Artıyor

(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Lübnan Ordusu, Beyrut'un merkezinde bulunan Burj el-Gazal köprüsü yakınlarına tanklar konuşlandırdı. İsrail'in Beyrut'a yönelik roket saldırılarında dün 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah'a ait Al-Manar TV, örgütün İsrail'in kuzeyine 50 roketle saldırdığını duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Lübnan'da iç karışıklık endişeleri de yükseldi. Lübnan Ordusu Beyrut'un merkezindeki Burj el-Gazal köprüsünün etrafına tanklar yerleştirdi. Bu nokta, daha önce protesto eylemlerine sahne olan Şii mahallesi Handa El-Gemi ile Hristiyan mahallesi Eşrefiye'yi birbirinden ayırıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, dün Hizbullah Lideri'nin de öldürüldüğü İsrail saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 kişinin yaralandığını açıkladı. Hizbullah'a ait Al-Manar TV'nin aktardığı bilgilere göre, Beyrut'un güneyindeki yerleşim yerlerine düzenlenen İsrail saldırılarına karşılık olarak, örgüt İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilere 50 füze ile bir roket saldırısı başlattı.