Hizbullah Lideri Naim Kasım: Çatışmaya Hazırız

Hizbullah Lideri Naim Kasım: Çatışmaya Hazırız
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Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırganlıklarına karşı askeri çatışmaya hazır olduklarını belirtti. Yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in ihlallerini desteklediğini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Lübnan üzerindeki tehditleri artıracağını vurguladı.

BEYRUT, 19 Temmuz (Xinhua) -- Hizbullah lideri Naim Kasım gerekirse İsrail ile askeri çatışmaya tamamen hazır olduklarını vurgulayarak, Lübnan'ın devam eden "İsrail saldırganlığı" ve ABD destekli bölgesel baskılar nedeniyle "varoluşsal bir tehdit" altında olduğu uyarısında bulundu.

Lübnan'ın El-Menar televizyon kanalının aktardığına göre Hizbullah lideri, 2024'teki İsrail saldırısında hayatını kaybeden örgüt komutanı Ali Abdulmunim Karaki (Ebu el-Fadl) için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Kasım, "Savunma amaçlı çatışmaya hazırız. İsrail sınırı aşar ve saldırıları savunma gerektirecek bir noktaya ulaşırsa, zafere ya da şehadete hazırız. Hiçbir tehdit altında teslim olmak ya da silahlarımızı İsrail'e bırakmak söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

ABD'yi "İsrail'in ihlallerini desteklemekle" suçlayan Kasım, Washington yönetiminin İsrail'in geçmiş ihlalleri geçersiz kılacak ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedefleyen yeni bir anlaşma dayatmaya çalıştığını öne sürdü.

Suriye, Gazze ve bölgedeki diğer İsrail eylemlerine atıfta bulunarak, İsrail'in daha geniş bir yayılmacı gündemi olduğunu belirten Kasım, "İsrail sadece işgal etmekle kalmıyor, genişliyor, yönetiyor ve dikte ediyor" dedi. Kasım ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Lübnan üzerindeki "İsrail-Amerikan hakimiyetinin" önündeki son engeli ortadan kaldıracağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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