Hizbullah lideri Kasım, silahlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini yineleyerek, "İsrail saldırıları bu şekilde devam edemez, her şeyin bir sınırı var." dedi.

Al-Manar televizyonu, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği "Şehitler Günü" etkinliği dolayısıyla Kasım'ın konuşmasını yayımladı.

Kasım, İsrail ordusunun Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasını binlerce kez ihlal ettiğini belirterek, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda İsrail saldırılarında 303 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ABD'nin bölgede "genişleme politikası" yürüttüğünü ve bu amaçla İsrail'i "araç olarak kullandığını" dile getiren Kasım, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanması kararına da değinerek, "Tehditler bizi halkımızı ve topraklarımızı savunmaktan vazgeçiremeyecek, silahımızı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombaladığını ve bölge halkını yerinden ettiğine dikkati çeken Kasım, "İsrail saldırıları bu şekilde devam edemez, her şeyin bir sınırı var." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri, İsrail'in Lübnan'ı "siyasi ve ekonomik olarak kontrol etmek" istediğini vurguladı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.