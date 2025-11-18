Haberler

Hizbullah Lideri Kasım: ABD ve İsrail Lübnan'ı Zayıflatıyor

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD'yi Lübnan'ın ekonomik krizini derinleştirmekle, İsrail'i ise güney sınırındaki gerilimi tırmandırmakla suçladı. Kasım, bankaların iflası ve ekonomik çöküşün nedeni olarak ABD politikalarını gösterdi ve sosyal yardımlara yapılan baskıları eleştirdi.

BEYRUT, 18 Kasım (Xinhua) -- Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD'yi Lübnan'ın ekonomik krizini derinleştirmek, İsrail'i ise güney sınırında gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Pazartesi günü televizyonda yayımlanan konuşmasında, Lübnan'ın ekonomik çöküşüne yol açan nedenler arasında ABD politikalarının da bulunduğuna dikkat çeken Kasım, ülkedeki banka iflasları, Lübnan lirasındaki değer kaybı ve devam eden yakıt ve elektrik krizinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Washington'ı kendi çıkarlarını ilerletmek için yerel siyasi grupları manipüle etmekle suçlayan Kasım, bazı Lübnanlı elitleri de kendi ulusal egemenlikleri pahasına yabancılara "piyonluk" eden kişiler olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ı hedef alan, ABD destekli son yaptırımları da eleştiren Kasım, bu yaptırımların, örgütün ötesine geçerek, sosyal kurumlar ve yardım dernekleri de dahil olmak üzere toplumun geniş bir kesimine zarar verdiğini vurguladı. Kasım, "Bu önlemler, partiye baskı uygulamayı amaçlıyor, ama sonuç olarak tüm vatandaşlara yönelik yardım ve hizmetleri kısıtlıyor" dedi.

Kasım, İsrail konusunda ise Lübnan'ın güneyindeki son olayları, ülkenin askeri, siyasi ve ekonomik durumunu zayıflatmayı hedefleyen "kasıtlı provokasyonlar" olarak nitelendirdi. Mavi Hat'ta iddia edilen İsrail ihlallerini kınayan Kasım, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) bu ihlalleri engellemeyi başaramadığını belirtti. Kasım, İsrail ile işbirliği yapan tüm Lübnanlı unsurların, fiilen işgalci gücü desteklemiş olduğunu ve ulusal bağımsızlığı baltaladığını da ifade etti.

Hizbullah ile İsrail arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail son haftalarda Lübnan'ın örgütü silahsızlandırmadaki başarısızlığını gerekçe göstererek hava saldırılarını artırdı. Silahsızlanma taleplerini defalarca reddeden Hizbullah ise İsrail'in eylemlerine direnmeye ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduklarını yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
