Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail Saldırısında Öldürüldü

(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürülmesinin ardından, isimlerinin gizli tutulması şartıyla ABD basınına konuşan İsrailli yetkililer saldırı hakkında yeni detaylar paylaştı. Buna göre, Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda 80'in üzerinde bomba kullanıldı. İsrailli yetkililere göre Hizbullah, Nasrallah ve üst düzey Hizbullah askeri komutanı Ali Karaki'nin naaşlarını sabah saatlerinde bulup tespit etti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve bir grup üst düzey Hizbullah üyesi İsrail tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda öldürüldü. İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre saldırılarda ölen diğer üyeler arasında Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki ve füze birliği komutanı Muhammad Ali Ismail de yer alıyor. İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Daniye bölgesine yönelik İsrail'in dün akşam başlattığı hava saldırılarının Hizbullah'ın "ana karargahını" hedef aldığını açıklamıştı.

İsrailli yetkililer, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin detayları ABD basınına anlattı. The New York Times'ın, isimlerini gizli tutarak İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda 80'in üzerinde bomba kullanıldı. Ancak bombaların ağırlığı ve cinsi konusunda bir detay verilmedi. İsrailli yetkililere göre Hizbullah, Nasrallah ve üst düzey Hizbullah askeri komutanı Ali Karaki'nin naaşını sabah saatlerinde bulup tespit etti. Ardından Nasrallah'ın İsrail'in hava saldırılarında öldüğünü doğruladı.

Ateşkes görüşmeleri sürerken planlanmış

İddiaya göre, İsrail'in hava saldırısı İsrail hükümetinin ABD'li muhataplarıyla Lübnan'da ateşkesin sağlanması üzerine görüştüğü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmesinden önce planlandı.

İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın siyasi ve sosyal işlerinde önemli bir figür olan Nasrallah'ın kuzeni Hasan Safiyeddin'in, saldırının gerçekleştiği yerde bulunmayan az sayıdaki üst düzey Hizbullah liderinden biri olduğunu ve kısa süre içinde Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olarak duyurulabileceğini belirtti.