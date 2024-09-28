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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Beyrut'taki Hava Saldırısında Öldürüldü

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Beyrut'taki Hava Saldırısında Öldürüldü
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İsrail ordusu, Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordunun açıklamalarında Nasrallah'ın 'yok edildiği' belirtildi.

Hizbullah lideri Nasrallah, Cuma günü İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Nadav Şoşani, X hesabından yaptığı açıklamada "Hasan Nasrallah öldü" ifadesini kullandı. Bir başka ordu sözcüsü David Avraham da, Nasrallah'ın Cuma günü Beyrut'ta "yok edildiğini" bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

AFP / ET,EÇ

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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