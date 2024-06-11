Hizbullah, İsrail uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını bildirdi

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu şekilde geri döndüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail uçağına yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "gece yarısı Lübnan hava sahasını ihlal eden düşman İsrail savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığı" ifade edildi.

Uçağın zorunlu bir şekilde görevini yerine getiremeden geri döndüğü kaydedildi.

Hizbullah, 6 Haziran'da yaptığı benzer bir açıklamada, yine aynı tip füze ile bir savaş uçağının hedef alındığını duyurmuştu.

3 Hizbullah mensubu ile 1 sivil öldü

Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 mensubunun öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Bilal Alladdin, Abbas Muhammed Nasir ve Hadi Fuat Musa isimli Hizbullah mensuplarının öldüğü ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Nakura beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 336'ya, Lübnanlı sivil sayısı da 66'ya yükseldi.